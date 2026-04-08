Meteo: torna il cielo sereno, temperature massime in aumento

Liguria. L’intera area del Mediterraneo è dominata da un promontorio anticiclonico in quota di matrice sub tropicale, pertanto continuano le condizioni stabili dal punto di vista meteo anche sulla Liguria. Ecco le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia.
Nelle prime ore del mattino ancora nuvolosità serrata sui versanti marittimi compresi tra imperiese e genovese, mentre a Levante il cielo sarà in prevalenza sereno. Schiarite sul centro-ponente già nel corso della mattinata. Al pomeriggio atteso cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.