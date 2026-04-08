Presunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hanonun

Genova. La quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio a una nuova sezione del Tribunale del Riesame di Genova l’arresto di Mohammad Hannoun, il 64enne architetto e attivista palestinese arrestato a fine dicembre perché accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. Con quello di Hannoun (difeso dagli avvocati Fabio Sommovigo e Dario Rossi) sono stati annullati anche gli arresti di Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji.

La Cassazione ha anche respinto i ricorsi dei pm Luca Monteverde e Marco Zocco contro la scarcerazione di Rahed Al Salahat (difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio) referente dell’associazione Abspp (presieduta da Hanonun, per Firenze e la Toscana e Khalil Abu Deiah, custode della Cupola d’Oro di Milano.

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