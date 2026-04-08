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Presunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hanonun

Presunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hanonun

Mohammad hannoun

Genova. La quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio a una nuova sezione del Tribunale del Riesame di Genova l’arresto di Mohammad Hannoun, il 64enne architetto e attivista palestinese arrestato a fine dicembre perché accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. Con quello di Hannoun (difeso dagli avvocati Fabio Sommovigo e Dario Rossi) sono stati annullati anche gli arresti di Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji.

La Cassazione ha anche respinto i ricorsi dei pm Luca Monteverde e Marco Zocco contro la scarcerazione di Rahed Al Salahat (difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio) referente dell’associazione Abspp (presieduta da Hanonun, per Firenze e la Toscana e Khalil Abu Deiah, custode della Cupola d’Oro di Milano.

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