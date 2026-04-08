Rapallo: “Dopo 9 anni, nove milioni, il ritorno del Polpo con otto tentacoli”

Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo

Dopo nove anni di lavori e circa otto milioni di euro spesi per la copertura del San Francesco, a Rapallo stanno ultimando la ricollocazione della fontana del Polpo. Nove anni. Nove milioni. Per arrivare a questo. Una fontana che è sempre stata un simbolo della città, trattata come un oggetto qualsiasi: smontata, smembrata, con una parte fondamentale dell’opera originale di Italo Primi semplicemente buttata via. Perché è bene ricordarlo: l’opera era l’insieme, non solo il bronzo che oggi si apprestano a rimettere. E non basta. La fontana viene collocata in un punto che nessuno voleva. Nemmeno chi oggi governa, che in passato aveva detto altro, prendendo in giro i cittadini.

» leggi tutto su www.levantenews.it