Scivola in casa, bimba si frattura una gamba: ricoverata al Gaslini

Apprensione ieri per una bimba in età scolare per una caduta in casa. La piccola stava giocando quando è improvvisamente è scivolata procurandosi una frattura ad una gamba. L’episodio risale a ieri pomeriggio, in città, la bimba ha ricevuto le prime cure dalla Croce rossa della Spezia prima di arrivare in Pronto soccorsa. Visitata anche dal 118, i medici ne hanno disposto il trasferimento al Gaslini di Genova.

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