Aggressione ai lavoratori SEA-S, la CGIL denuncia: “Non siamo il bersaglio della rabbia”

Savona. “La rabbia dei cittadini non deve essere indirizzata verso chi lavora in strada”. La CGIL e la FP CGIL Savona “esprimono la più totale e sentita solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di SEA-S che, nell’ultimo periodo, sono stati vittima di inaccettabili episodi di aggressione mentre svolgevano il proprio servizio di raccolta rifiuti nelle strade di Savona. La gravità di questi eventi ha superato ogni limite: un lavoratore è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso a causa dell’aggressione subita”.

“È necessario fare chiarezza una volta per tutte: chi lavora e opera sul territorio non ha alcuna responsabilità gestionale o decisionale sull’organizzazione del servizio ‘porta a porta’ o sulle criticità che la cittadinanza vive quotidianamente”.

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