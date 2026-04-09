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Alessandro Zaccuri martedì in Fondazione Carispezia con “Le ombre”

Alessandro Zaccuri martedì in Fondazione Carispezia con “Le ombre”

Alessandro Zaccuri (credit Alberto Bogo)

Prosegue la rassegna Storie. Incontri d’autore alla Spezia, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema bibliotecario urbano e la cura editoriale della giornalista Benedetta Marietti. Il prossimo appuntamento si terrà martedì 14 aprile alle 18.00, negli spazi di Fondazione Carispezia (Via Chiodo 36, La Spezia): protagonista lo scrittore Alessandro Zaccuri, che dialogherà con Benedetta Marietti in occasione della presentazione del romanzo Le ombre (Marsilio, 2025). L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel romanzo Zaccuri racconta la storia di Salvo, chiamato a raccogliere l’eredità del padre alla guida di una famiglia criminale trasferita al Nord in soggiorno obbligato. Dopo essere sopravvissuto a un agguato avvenuto durante il viaggio verso Sud per accompagnare la salma del padre, il protagonista affronta una lunga convalescenza segnata da presenze enigmatiche e inquietanti. “In questo scenario sospeso, tra realtà e visione, Le ombre riflette sulle conseguenze del potere e sul peso delle scelte individuali, costruendo una vicenda intensa che richiama, in chiave contemporanea, la tradizione della tragedia”, si legge in una nota.

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