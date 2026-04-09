Alessandro Zaccuri martedì in Fondazione Carispezia con “Le ombre”

Prosegue la rassegna Storie. Incontri d’autore alla Spezia, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema bibliotecario urbano e la cura editoriale della giornalista Benedetta Marietti. Il prossimo appuntamento si terrà martedì 14 aprile alle 18.00, negli spazi di Fondazione Carispezia (Via Chiodo 36, La Spezia): protagonista lo scrittore Alessandro Zaccuri, che dialogherà con Benedetta Marietti in occasione della presentazione del romanzo Le ombre (Marsilio, 2025). L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel romanzo Zaccuri racconta la storia di Salvo, chiamato a raccogliere l’eredità del padre alla guida di una famiglia criminale trasferita al Nord in soggiorno obbligato. Dopo essere sopravvissuto a un agguato avvenuto durante il viaggio verso Sud per accompagnare la salma del padre, il protagonista affronta una lunga convalescenza segnata da presenze enigmatiche e inquietanti. “In questo scenario sospeso, tra realtà e visione, Le ombre riflette sulle conseguenze del potere e sul peso delle scelte individuali, costruendo una vicenda intensa che richiama, in chiave contemporanea, la tradizione della tragedia”, si legge in una nota.

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