Calcio/ Samp, ancora differenziato per Henderson

Dall’U.C.Sampdoria

Prosegue sotto il sole di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla trasferta di sabato pomeriggio a Pescara (ore 15.00). Video-analisi, attivazione atletica, partita tattica e situazioni da palle inattive: questo il programma messo in pratica da Attilio Lombardo e staff tecnico nel corso della mattinata al “Mugnaini”, dove Liam Henderson ha svolto un lavoro differenziato. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, venerdì, la squadra sosterrà una seduta di rifinitura pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa del mister e seguita dalla partenza in volo charter per l’Abruzzo.

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