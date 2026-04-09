Carlo Felice, Regione pronta a stanziare 1 milione: “Ma solo se sarà organizzato il festival di Nervi”

Genova. Via libera della giunta regionale della Liguria al disegno di legge per il sostegno alla Fondazione Carlo Felice, prevedendo lo stanziamento di un contributo integrativo straordinario di un milione di euro per il 2025, che si aggiunge al finanziamento ordinario.
La proposta passerà all’esame del consiglio regionale, che dovrà autorizzare la copertura finalizzata ad assicurare maggiori risorse per le attività del Carlo Felice, tra cui – espressamente citata – la realizzazione del Festival Internazionale di Nervi.