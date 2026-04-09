Ceramiche Keope, eccellenza italiana del gres porcellanato tra innovazione e design

Dal cuore del distretto ceramico emiliano ai principali mercati internazionali, Ceramiche Keope rappresenta oggi una delle realtà più autorevoli nel settore del gres porcellanato italiano. Fondata nel 1995 e parte del Gruppo Concorde, l’azienda ha costruito negli anni un percorso di crescita solido, basato su investimenti continui, visione industriale e una profonda cultura manifatturiera.

La presenza in oltre 80 Paesi e una capacità produttiva superiore ai 6 milioni di metri quadrati annui testimoniano la dimensione raggiunta dal brand, che continua a esprimere il valore del Made in Italy attraverso una filiera integrata e il controllo diretto di ogni fase del processo. Precisione, cura del dettaglio e controllo produttivo restano infatti elementi centrali di un modello industriale capace di coniugare vocazione internazionale e sensibilità artigianale.

Design e materia come linguaggio contemporaneo

Il tratto distintivo di Ceramiche Keope risiede nella capacità di interpretare la materia come linguaggio dell’architettura contemporanea. Le collezioni nascono dall’osservazione dei materiali naturali e ne rielaborano le qualità attraverso superfici in gres porcellanato caratterizzate da profondità visiva, equilibrio cromatico e varietà tattile.

Pietra, marmo, legno e cemento diventano così fonti di ispirazione per collezioni capaci di dialogare con spazi residenziali, hospitality, retail e grandi progetti contract. Tra le soluzioni più apprezzate si distingue proprio il gres porcellanato effetto pietra, che reinterpreta il fascino di materiali come ardesia, travertino, pietra leccese e pietra di Portland, offrendo al tempo stesso performance elevate in termini di praticità, durata e manutenzione.

La varietà di formati, finiture e spessori amplia ulteriormente le possibilità compositive: dalle soluzioni più tradizionali alle grandi lastre fino alla dimensione 120×278, senza scordare le proposte da 20 mm dedicate agli spazi outdoor.

Performance tecniche per il mondo del progetto

Accanto alla componente estetica, Ceramiche Keope ha sviluppato un’offerta fortemente orientata alle prestazioni tecniche. Le superfici in gres porcellanato garantiscono resistenza all’usura, sicurezza, igiene, stabilità cromatica e facilità di pulizia, caratteristiche che le rendono ideali per contesti ad alto traffico e ambienti sottoposti a forte sollecitazione.

La possibilità di coordinare indoor e outdoor consente inoltre di progettare ambienti fluidi e coerenti, in cui living, terrazze, aree wellness, spazi commerciali e hospitality condividono la stessa identità materica.

Innovazione e strumenti per architetti

L’innovazione tecnologica continua a rappresentare uno dei pilastri dello sviluppo aziendale. Gli investimenti costanti in ricerca e sviluppo hanno permesso a Ceramiche Keope di affinare i processi industriali e di ampliare progressivamente le potenzialità del gres porcellanato.

A supporto di architetti e interior designer, il brand ha inoltre introdotto strumenti avanzati come il Configuratore Virtuale, pensato per offrire una consulenza più precisa nella scelta di superfici, finiture e combinazioni materiche, agevolando il lavoro di progettazione in contesti complessi e personalizzati.

Sostenibilità e certificazioni internazionali

L’attenzione alla sostenibilità è parte integrante dell’identità di Ceramiche Keope. Il ciclo industriale si fonda su pratiche di economia circolare che comprendono il recupero totale delle acque, il riutilizzo degli scarti di lavorazione, la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie agli impianti di cogenerazione e l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate.

Tutte le collezioni risultano LEED compliant, contribuendo concretamente alla realizzazione di edifici in linea con i più avanzati standard di sostenibilità. Questo percorso è attestato anche da certificazioni di rilievo internazionale come ISO 17889, WELL Building Standard V2 e Declare, che riconoscono la qualità ambientale dei prodotti, la trasparenza dei materiali e la salubrità degli spazi.

Una visione globale del gres porcellanato

Lo sguardo dell’azienda rimane fortemente orientato ai mercati internazionali e ai principali appuntamenti del settore. In questo contesto, Ceramiche Keope è tra i migliori brand italiani di gres porcellanato presenti a Coverings 2026, evento di riferimento mondiale per superfici, rivestimenti e materiali per l’architettura.

La partecipazione alla manifestazione conferma la volontà del brand di consolidare il dialogo con progettisti, distributori e operatori globali, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di partner d’eccellenza per il mondo del progetto.

Oggi, infine, Ceramiche Keope continua a rappresentare una sintesi perfetta tra cultura industriale, innovazione tecnologica e sensibilità progettuale. È proprio in questo equilibrio tra design, performance e visione internazionale che il brand consolida la propria posizione tra le eccellenze italiane del gres porcellanato contemporaneo.