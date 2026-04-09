Ceramiche Keope: quando la materia diventa linguaggio dell’architettura contemporanea

In un settore dove innovazione tecnologica, sostenibilità e design definiscono la competitività internazionale, Ceramiche Keope si è affermata come uno dei nomi di riferimento nel panorama del gres porcellanato italiano. La crescita del brand, nato nel 1995 e oggi presente in oltre 80 Paesi, riflette una strategia chiara, fondata su investimenti continui, cultura della materia e un forte dialogo con il mondo del progetto.

Parte del Gruppo Concorde e radicata nel cuore del distretto ceramico emiliano, l’azienda ha costruito negli anni una struttura produttiva solida e specializzata, che oggi supera i 6 milioni di metri quadrati annui. Un risultato che testimonia non soltanto la dimensione internazionale raggiunta, ma anche la capacità di mantenere intatto quel patrimonio di precisione, cura del dettaglio e sensibilità manifatturiera che definisce il valore autentico del Made in Italy.

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