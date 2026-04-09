Cichero: Festa della Liberazione, evento al “Casone dello Stecca”

Il giorno 27 aprile p.v. dalle 10.30 alle 11.30 la CGIL e lo Spi CGIL del Tigullio – Golfo Paradiso unitamente a ANPI Lavagna e Valli

depositeranno un mazzo di fiori per l’ 81° anniversario della Festa della Liberazione presso il Casone dello Stecca Passo di Romaggi, dove

si formò il primo nucleo partigiano del Tigullio ed entroterra.

Porteranno i saluti Massimiliano Chiolo responsabile CGIL Tigullio Golfo Paradiso, Agostino Gianelli Segretario Spi CGIL Tigullio – Golfo

Paradiso, Matteo Brugnoli per ANPI Lavagna e Valli e Giorgio ‘Getto’ Viarengo storico locale. La cittadinanza è invitata a partecipare.

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