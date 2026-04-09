Dalla Scuola Ufficiali di Roma al comando provinciale dei Carabinieri: a Savona continua il “training on the job” per gli ufficiali

Savona. “Sono felice e orgogliosa di aver avuto la possibilità di effettuare queste cinque settimane di formazione presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona”. Rita Salzillo, 24 anni e originaria di Caserta, tenente dell’Arma dei Carabinieri, è stata a Savona per cinque settimane per il (secondo) periodo di “training on the job” previsto a conclusione della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma frequentata dopo il biennio presso l’accademia Militare di Modena.

Dopo Giulia Matarazzo ora è toccato a Rita. “Ho frequentato il primo periodo di training on the job in provincia di Foggia, ora finito Savona andrò in provincia di Nuoro per l’ultimo mese di formazione – aggiunge – è un’esperienza formativa formativa introdotta quest’anno che ci permette di metterci alla prova e applicare le conoscenze teoriche acquisite in questi anni di studio”.

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