Dall’opposizione: “Campo sportivo di Bottagna non può continuare a essere terra di nessuno. Si avviino lavori per recintarlo e metterlo in sicurezza”

“Quello che doveva essere un lunedì di festa si è trasformato nell’ennesima pagina di degrado per la frazione di Bottagna”. Lo si legge in una nota de ‘Il futuro è adesso’, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Vezzano ligure, che “esprime profonda indignazione per lo stato in cui versa il campo sportivo comunale, teatro durante la giornata di Pasquetta di episodi che nulla hanno a che fare con lo sport e la civile convivenza”, si legge ancora nel comunicato del gruppo, che lamenta “un quadro di insicurezza che si somma ai danni materiali: centraline elettriche manomesse, barbecue abbandonati e rifiuti sparsi ovunque”.

“Questo delirio è la prova provata di quello che il nostro gruppo sostiene da anni – dichiarano i consiglieri del gruppo Ruggia, Tangerini, Pasquinelli e Guidetti -. Il campo sportivo di Bottagna non può continuare a essere una terra di nessuno. È inaccettabile che un’area con un potenziale enorme, che potrebbe essere un punto di riferimento sportivo per l’intera provincia, sia ridotta a una discarica a cielo aperto e a un focolaio di pericolo pubblico”.

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