Impianti sportivi a Quarto, Mes (M5s): “Chiarezza su iter, impatto e destinazione”

Genova. “Oggi, in consiglio comunale, ho chiesto all’assessora Coppola chiarimenti puntuali in merito al progetto dei nuovi impianti sportivi previsti a Quarto, in via Romana della Castagna. Rispetto all’impostazione iniziale, che prevedeva cinque campi da padel e uno da tennis, sembrerebbe emergere un progetto ancora più ampio, con ben sei campi da padel, due da tennis e ulteriori strutture accessorie come i box auto. Crediamo sia urgente comprendere con precisione quale sia la configurazione definitiva dell’intervento: si tratta di un impianto pubblico o privato? Quali servizi sono previsti – penso ad esempio a spogliatoi, servizi igienici e strutture di supporto – e quale sarà l’impatto complessivo sull’area, anche in relazione alla tutela degli spazi verdi e alla fruibilità pubblica? Ultimo ma non meno importante, ho chiesto di fare luce su un ulteriore aspetto, e cioè la viabilità: la strada interessata presenta, infatti, caratteristiche che impongono una valutazione attenta rispetto all’aumento dei flussi di traffico”.

Lo rende noto il capogruppo comunale del M5S Genova Marco Mes, che poi continua: “Riteniamo sia fondamentale garantire la massima trasparenza sull’iter del progetto, che si colloca in una fase preelettorale della precedente amministrazione: un elemento che solleva più di una perplessità e che rischia di configurarsi come l’ennesima operazione calata dall’alto senza un adeguato confronto con il territorio. Non a caso, il progetto è già stato oggetto di ricorso al Tar, a dimostrazione delle criticità che lo circondano e della necessità di fare piena chiarezza”.

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