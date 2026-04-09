Incidente mortale di Albisola, inchiesta della Procura: disposto il sequestro dei mezzi

Albisola. Sull’incidente mortale di Albisola proseguono le indagini della Polizia Locale per capire l’esatta dinamica del sinistro in cui ha perso la vita Francesco Viale, radiologo dell’ospedale San Paolo di Savona.

Continua, infatti, l’attento lavoro degli agenti albisolesi che hanno effettuato i rilievi del tragico impatto tra la vettura e lo scooter. Al Comando di piazza Giulio II si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per capire che cosa è successo sul rettilineo che collega Albisola a Stella dove ieri, nel primo pomeriggio, si è verificato il fatale scontro. “Attualmente – come ci spiega la comandante, Ombretta Colombo – la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale”.

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