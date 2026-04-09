L’assessore regionale Ripamonti al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana per il progetto “Lanterna-Luce dei liguri nel mondo”

Liguria. Questa mattina l’assessore regionale a Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti ha incontrato il presidente della Fondazione MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, Paolo Masini. A condurre la visita nella Commenda di San Giovanni di Pré è stato il direttore del Museo, Pierangelo Campodonico.
L’incontro è stato l’occasione per illustrare le attività dell’assessorato, con particolare riferimento al progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel mondo”, alla missione recentemente conclusa in Sudamerica e agli obiettivi dei prossimi mesi.