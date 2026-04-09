Libeccio e Grecale saranno demolite, battezzarono il Mediterraneo Allargato durante la Guerra Fredda

Finisce l’epoca delle fregate classe Maestrale nella Marina Militare, le unità che hanno scandito l’impegno italiano negli anni più intensi della Guerra Fredda e partecipato ad alcune missioni che hanno ridisegnato il ruolo internazionale dell’Italia, per decenni confinato al mare di casa dopo l’avventura mussoliniana della Seconda Guerra Mondiale. La base navale della Spezia ha visto giovedì sera l’ultimo ammainabandiera di nave Libeccio, varata nel 1981, e di nave Grecale, uscita dal Muggiano nel 1982, entrambe frutto della Legge Navale del 1975, progettate interamente in Italia e realizzate al cantiere Fincantieri del Muggiano. Un progetto rivoluzionario per l’epoca, ma ormai superato dalle più grandi e tecnologiche Fremm.

“Per decenni queste navi sono state l’asse portante della Marina Militare” dice il capitano di fregata Daniele Canichella, ultimo comandante di nave Libeccio che ha messo assieme settantamila ore di moto, pari a otto anni in navigazione, in 43 anni di servizio. Partecipò alla missione Golfo 1 nel 1988 a seguito della guerra tra Iran e Iraq e al recupero del relitto del sommergibile Scirè. “Voi marinai che su di lei avete navigato, avete trasformato un pezzo d’acciaio in uno strumento vivo” dice il capitano di fregata Carmelo Bella, ultimo comandante di nave Grecale. Fu tra l’altro la nave che ospitò una breve crociera di fronte alle Cinque Terre offerta ai reali di Inghilterra, l’allora principe Carlo e la consorte Diana, durante una visita ufficiale avvenuta nel 1985. E funse da set l’anno precedente per Cuori nella tormenta, commedia diretta da Enrico Oldoini con soggetto di Scola e Scarpelli, interpretata da Carlo Verdone e Marina Suma.

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