“Oltre il Pnrr, per dare stabilità al lavoro edile in Liguria”: il convegno Filca Cisl a Palazzo San Giorgio

Genova. “Oltre il Pnrr, per dare stabilità al lavoro edile in Liguria” è il titolo del convegno organizzato dalla Filca, la federazione degli edili della Cisl Liguria, in programma venerdì 10 aprile a partire dalle 9 a Palazzo San Giorgio a Genova.
La giornata si aprirà con l’intervento di Luca Maestriperi (Segretario generale Cisl Liguria), seguito dalla relazione di Andrea Tafaria (Segretario generale Filca Cisl Liguria), che sottolinea: “Vogliamo rilanciare il settore edile nella nostra regione, puntando non solo sulle infrastrutture, ma anche sulla rigenerazione urbana, l’edilizia green e la prevenzione del dissesto idrogeologico”.