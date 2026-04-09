Parco di Portofino: Bruzzone interroga il ministro sull’istituzione definitiva del Parco Nazionale

Dall’ufficio stampa di Francesco Bruzzone

“Garantire l’istituzione definitiva del Parco Nazionale di Portofino: questo il fine dell’interrogazione che ho rivolto al ministero competente, al fine di conoscere non solo quali siano le iniziative che si intendono assumere a riguardo ma anche per capire come mai il provvedimento di istituzione non sia stato ancora iscritto alle sedute della Conferenza Unificata. Nel dicembre del 2025 la Regione Liguria ha approvato la delibera per l’intesa finalizzata all’istituzione del Parco Nazionale di Portofino a tre comuni, a cui va ad aggiungersi l’attuale Area marina protetta per la parte a mare. Una decisione assunta poiché riconosciuto l’altissimo valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale sostenuto dal territorio interessato. Eppure ad oggi, nonostante fosse prevista una seduta della Conferenza Unificata a fine febbraio, il tema non è stato affrontato e non si hanno più notizie della calendarizzazione del provvedimento. Si tratta di un passaggio fondamentale per tutto il territorio, non ulteriormente rinviabile. Portofino è una eccellenza unica al mondo e merita attenzione e interventi mirati in tempi certi nel rispetto delle popolazioni locali”.

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