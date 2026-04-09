Rapallo: conferenza di don Jacopo De Vecchi su “Don Bobbio martire”

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo
Domenica 12 aprile, a Rapallo, Villa Queirolo ospiterà alle ore 16.30 una conferenza di don Jacopo De Vecchi su don Giovan Battista Bobbio dal titolo: Don Bobbio Martire “con la coscienza a posto”.
Don Jacopo è parroco di Sant’Anna in Rapallo e direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Chiavari.
Evento organizzato dalla sezione ANPI Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo, col patrocinio del Comune di Rapallo.