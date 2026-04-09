Recco: iniziata l’asfaltatura in via della Ne

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di asfaltatura in via della Ne, all’altezza delle case di Arte. L’intervento è stato programmato dal Comune per risolvere le criticità del manto stradale e per migliorare la sicurezza di veicoli e pedoni

“Con questo intervento andiamo a risolvere le criticità del manto stradale e, allo stesso tempo, abbiamo dato seguito alle segnalazioni dei residenti. Continueremo a monitorare l’area e a programmare ulteriori interventi dove necessario” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.

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