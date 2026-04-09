Recco: piscina, Project Financing per recuperare dai privati una parte delle risorse

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco d Recco

Il Comune di Recco ricorre allo strumento del Project Financing per recuperare dai privati una parte delle risorse finanziarie necessarie per riqualificare la piscina di Punta Sant’Anna. La Giunta ha infatti approvato oggi la proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione, ristrutturazione e gestione della storica piscina, simbolo della tradizione sportiva recchese, valutandola positivamente sotto il profilo della fattibilità e dell’interesse pubblico. La Pro Recco Waterpolo, in collaborazione con MySport, è l’unico soggetto ad aver risposto alla manifestazione di interesse per la riqualificazione e gestione della piscina “Ferro” di Punta Sant’Anna a Recco.

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