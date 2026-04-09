Scalinata Spallanzani, Montefiori torna a interrogare Palazzo civico: “Sarebbe doveroso garantire giusta manutenzione. In molti punti è percorribile con notevole difficoltà”

Il consigliere comunale Andrea Montefiori rende nota la presentazione di una nuova interrogazione sulla manutenzione della Scalinata Spallanzani. L’esponente Pd nell’interrogazione lamenta che “nei 9 anni di amministrazione di centrodestra non è stato redatto alcun progetto di riqualificazione strutturale della Scalinata Spallanzani, come per altro per la parallela Scalinata Cernaia e per quasi tutte le scalinate storiche della città” e afferma che “a fronte della scelta di non procedere ad una compiuta riqualificazione sarebbe doveroso garantire la giusta cura e manutenzione della scalinata medesima, in molti punti percorribile con notevole difficoltà, specialmente per persone anziane o con problemi di deambulazione”.

Montefiori riferisce poi che “i tombini di Scalinata Spallanzani sono, in gran parte, completamente ostruiti da molto tempo; sono la causa di allagamenti nelle giornate di pioggia e rendono il percorso ancor più complicato”, che “la cura del verde è saltuaria e, dopo gli interventi di sfalcio, non viene rimossa l’immondiza sottostante la vegetazione” e “alcuni lampioni sono non funzionanti da parecchio tempo”. Il consigliere ritiene inoltre “necessario un punto luce aggiuntivo all’inizio della scalinata in corrispondenza di Via XX settembre, per consentire piena visibilità per chi la percorre nella sua parte iniziale” e sostiene che “tale esigenza si presenta anche nella parte finale di Scalinata Cernaia, in corrispondenza dei gradini immediatamente sottostanti a via XXVII marzo, nel tratto che la congiungono con via XX settembre”. Montefiori afferma poi che “giace da mesi al suolo una la rifinitura frontale di uno dei gradini della scalinata” e che “in molti casi i gradini sono disconnessi e non garantiscono la sicurezza delle persone che hanno necessità di transitare”.

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