Venerdì 10 aprile alle 21.00 il palcoscenico del Teatro della Rosa di Pontremoli ospiterà, fuori abbonamento, lo spettacolo Seconda Me, produzione della compagnia teatrale Officine T.O.K., di e con Elisabetta Dini e per la regia di Ines Cattabriga. “Lo spettacolo nasce da una domanda semplice ma profonda – si legge in una nota -: È possibile rinascere una seconda volta? Da questo interrogativo prende forma un racconto teatrale che affronta con leggerezza e ironia il tema dell’identità e del ruolo che ciascuno di noi occupa nella vita degli altri. La protagonista, attraverso episodi quotidiani e riflessioni intime, esplora il significato dell’essere ‘secondi’: secondi figli, seconde possibilità, seconde versioni di sé stessi. Ne emerge una narrazione capace di alternare momenti divertenti ad altri più delicati e poetici, in cui l’autoironia diventa uno strumento per guardarsi dentro e riscoprire la forza di cambiare”.

L’articolo “Seconda Me”, Elisabetta Dini sul palco del Teatro della Rosa di Pontremoli proviene da Città della Spezia.

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