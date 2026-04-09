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“Seconda Me”, Elisabetta Dini sul palco del Teatro della Rosa di Pontremoli

“Seconda Me”, Elisabetta Dini sul palco del Teatro della Rosa di Pontremoli

Elisabetta Dini

Venerdì 10 aprile alle 21.00 il palcoscenico del Teatro della Rosa di Pontremoli ospiterà, fuori abbonamento, lo spettacolo Seconda Me, produzione della compagnia teatrale Officine T.O.K., di e con Elisabetta Dini e per la regia di Ines Cattabriga. “Lo spettacolo nasce da una domanda semplice ma profonda – si legge in una nota -: È possibile rinascere una seconda volta? Da questo interrogativo prende forma un racconto teatrale che affronta con leggerezza e ironia il tema dell’identità e del ruolo che ciascuno di noi occupa nella vita degli altri. La protagonista, attraverso episodi quotidiani e riflessioni intime, esplora il significato dell’essere ‘secondi’: secondi figli, seconde possibilità, seconde versioni di sé stessi. Ne emerge una narrazione capace di alternare momenti divertenti ad altri più delicati e poetici, in cui l’autoironia diventa uno strumento per guardarsi dentro e riscoprire la forza di cambiare”.

L’articolo “Seconda Me”, Elisabetta Dini sul palco del Teatro della Rosa di Pontremoli proviene da Città della Spezia.

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