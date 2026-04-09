Sestri: l’Anpi commemora dei Caduti della vallata di Santa Vittoria e frazioni

Da Anpi Sestri Levante

A Sestri Levante Domenica 12 aprile alle ore 10.30 presso il cippo nei pressi del Circolo Virgola a Santa Margherita di Fossa Lupara, commemorazione dei Caduti della vallata di Santa Vittoria e frazioni.

Come ogni anno sarà presente una delegazione dell’Anpi di Lissone il cui concittadino Arturo Arosio, partigiano Tarzan della Brigata Centocroci, è ricordato nel cippo tra i partigiani caduti. L’orazione ufficiale sarà a cura dello storico Marco Pluviano.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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