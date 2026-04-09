Siglato un protocollo d’intesa tra la Lega navale sezione Lerici e il Gsm Ringressi

È stato siglato nei giorni scorsi un importante protocollo d’intesa tra la Lega navale italiana Sezione di Lerici e il Gruppo sportivo Marinaro Guido Ringressi – Muggiano, con l’obiettivo di promuovere le attività sportive legate al mare soprattutto tra le giovani generazioni.

La sezione di Lerici della Lega navale italiana, con questa intesa, vuole consolidare una collaborazione già attiva da tempo con il Gsm Ringressi, rafforzando la sinergia strategica con una realtà storica del quartiere di Muggiano da anni protagonista nelle attività sportive legate al mare, nel canottaggio e in particolare nel Palio del Golfo.

“La firma di questo accordo – sottolinea il Presidente della Lega Navale di Lerici, Cristian Bianchi – è un passo importante per continuare a investire nello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Unendo le forze di due importanti realtà associative del territorio lericino potremmo dare vita ad attività ed eventi per tutti e soprattutto per le giovani generazioni”.

“Siamo molto soddisfatti della sinergia che si è creata con la Lega navale italiana sezione Lerici – dichiara il Presidente del Gruppo Sportivo Marinaro Guido Ringressi, Massimo Giannello – speriamo di poter realizzare nel corso degli anni sempre più attività a servizio del mare e dei cittadini”.

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