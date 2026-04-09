Sturla, cantieri di via del Tritone e dei Mille terminati entro giugno: il manto stradale sarà ripristinato per intero

Genova. Sturla si prepara a vivere lunghe settimane di disagi a causa di alcuni cantieri che in questi giorni hanno iniziato a predisporre nuove infrastrutture di collegamento dei cavi marini e a lavorare sull’efficentamento della rete ad alta tensione.

Si tratta dei cantieri di via del Tritone – che coinvolge anche in parte la spiaggia di Sturla – e degli scavi in via dei Mille e via Isonzo, che stanno operando a centro strada: “È bene precisare che non si tratta di semplici cantieri comunali, ma di interventi strategici legati ai fondi del Pnrr, con una scadenza perentoria fissata al 30 giugno 2026“, ha riferito in aula l’assessore i lavori pubblici Massimo Ferrante, in risposta alle interrogazioni presentate da Serena Finocchio (Pd) e Nicholas Gandolfo (FdI).

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