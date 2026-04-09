Tunnel di Borgo Incrociati, più di un anno di disagi: la riapertura slitta (ancora) a giugno

Genova. Altri due mesi di lavori, altri due mesi di disagi per il tunnel di Borgo Incrociati, collegamento pedonale diretto tra piazza Raggi e piazza Verdi che resta chiuso per l’intervento di Rfi e Cociv legato al potenziamento del nodo ferroviario a Brignole.

Dopo le proteste dell’assessore comunale Massimo Ferrante, la nuova data è scritta sul cartello che accoglie i pedoni all’accesso sbarrato dalle cancellate: 15 giugno 2026. Se non ci saranno altri disguidi, insomma, verrà raggiunto e superato un anno da quando è scattata la chiusura, come del resto suggerisce correttamente il pannello che indica il 15 maggio 2025 come inizio dei lavori.

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