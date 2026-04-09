Una mappa e una rete, partito il progetto “Lunigianesi nel mondo”

C’è chi è partito per studiare, chi per lavorare, chi per semplice curiosità. Ma c’è una cosa che accomuna molti di loro: il legame con la Lunigiana non si è mai davvero spezzato. Ed è da questo amore per la terra di origine che nasce “Lunigianesi nel mondo”: un progetto nato dal desiderio di restare in contatto e dare forma a una comunità diffusa, sparsa in Italia e nel mondo. L’iniziativa si concretizza come una mappa interattiva e una rete aperta, in cui ogni puntino – ad ora che ne sono oltre 150 – rappresenta una storia, un percorso, una persona che, anche vivendo altrove, continua a portarsi dietro un pezzo di Lunigiana.

“Non è solo un elenco – si legge in una nota di presentazione -, ma anche un modo per scoprire che magari, nella stessa città in cui si vive, c’è qualcun altro che proviene dalla Lunigiana. O che dall’altra parte del mondo c’è qualcuno che sta facendo un percorso simile. O – ancora – che esistono competenze, esperienze e idee che, se messe in relazione, possono generare qualcosa di nuovo”.

Per entrare nella rete occorre compilare il seguente questionario online: https://lunigianesinelmondo.it/

Il progetto è aperto a tutti e tutte coloro che hanno un legame con la Lunigiana, indipendentemente da dove vivano oggi.

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