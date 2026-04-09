“Varazze è ferma. Immobile”: lo sfogo del consigliere di minoranza forzista Giacomo Robello

Varazze. “Varazze è ferma. Immobile. Inerte”. Così, Giacomo Robello, commissario cittadino di Forza Italia e consigliere di minoranza nel gruppo Varazze Domani. Una riflessione che analizza e prende come esempio Casanova, frazione sulle alture.

“A Casanova, ad esempio, la situazione è sotto gli occhi di tutti; – poi fa un elenco – La Mulaiea? Doveva partire, era ‘tutto pronto’. Non è vero. Se lo fosse stato, i lavori sarebbero già iniziati. Il terzo lotto delle opere di regimazione delle acque, fondamentale per prevenire alluvioni, è bloccato da tempo. Rischio altissimo, zero risposte. Se succederà qualcosa di grave sapremo immaginare i nomi dei responsabili?”. Robello prosegue.

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