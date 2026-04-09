“Vespucci il viaggio più lungo”, il periplo diventa un docufilm che andrà in onda su Rai 3

Andrà in onda il 17 e il 24 aprile in prima serata su Rai 3 (ore 21.20) la docuserie “Vespucci il viaggio più lungo”, realizzata da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, Difesa Servizi Spa, Ninetynine, Ministero della Difesa e Ministero della Cultura. 609 giorni di navigazione. Oltre 46.000 miglia. 5 continenti. Ma non è una storia di numeri.

“È la storia del Vespucci, ambasciatore dell’Italia: della sua cultura, della sua industria, della sua capacità di innovare nel rispetto della tradizione. Ambasciatore di sostenibilità, cooperazione scientifica e solidarietà. Tutto questo è stato possibile grazie a donne e uomini che hanno scelto il mare, accettando distanza, fatica e sacrificio. Una storia che mostra cosa significa davvero essere marinai”, ha detto il capo di stato maggiore della Marina, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto.

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