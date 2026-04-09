Voragine in via Corsica, si complica il ripristino. Ferrante: “Servono due mesi di lavori”

Genova. Sono destinati ad allungarsi i tempi per la riapertura di via Corsica, da lunedì scorso chiusa al traffico per una voragine comparsa a centro strada a causa del cedimento di un cunicolo della rete fognaria.

“La previsione di un mese è slittata a due mesi di lavori – ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante rispondendo a un’interrogazione di Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) -. I tecnici di Ireti hanno comunicato che il lavoro è ancora più complesso perché è necessaria una palificazione in cemento armato“.

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