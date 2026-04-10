Albisola dice addio a Francesco Viale, il papà: “Vi abbraccio tutti, capisco quanto è amato mio figlio”

Albisola Superiore. In moltissimi. Per ricordare, salutare e portare nel cuore Francesco Viale. Gli abbracci ai suoi genitori. Un affetto autentico. Grande. Poi stretti in chiesa. Gli amici, i colleghi dell’ospedale San Paolo, anche chi lo conosceva di vista. Avrebbe compiuto 35 anni alla fine del prossimo luglio.

Le parole di don Giuseppe Pometto, quelle che si fanno ricordare. “Le donne al Sepolcro, ma Gesù non c’è perché è risorto. Come Francesco, che è suo coetaneo. È la luce ora, a dare speranza e a rischiarare giorni bui come questi”. I giorni bui e tremendi di chi perde qualcuno.

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