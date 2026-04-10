Appello per Nicolò, 22 anni, scomparso da giovedì: “Sembra svanito nel nulla”

Genova. Sono trascorse 24 ore dalla scomparsa di Nicolò, 22 anni, ma per la sua famiglia e gli amici sembrano un’eternità. Capelli castani ricci, viso pulito, Nicolò è andato al lavoro giovedì mattina come sempre. Intorno a mezzogiorno ha lasciato la sede di corso Europa per andare a comprare un panino, ed è sparito. Nessuno ha più avuto sue notizie, né i genitori – mamma Mariella e papà Vito – né gli amici, né i colleghi di lavoro.

La famiglia di Nicolò ha già fatto denuncia ai carabinieri, ma nelle ultime ore non ha ricevuto alcuna segnalazione: “Nessuno sembra averlo visto, nessuno ci ha saputo dire nulla – dice Mariella al telefono – È uscito di casa come sempre, aveva un paio di pantaloni della tuta neri, un giubbotto chiaro, uno zainetto bianco, è arrivato al lavoro e poi sembra svanito”.

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