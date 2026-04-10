Asili comunali, spuntano accorpamenti di classi e tagli a sezioni primavera. Fp Cgil: “Pronti a mobilitarci”

Genova. Dopo l’accordo raggiunto lo scorso 24 febbraio al termine di una lunga giornata di mobilitazione di sindacati e famiglie, sull’orizzonte del servizio per l’infanzia del Comune di Genova tornano ad addensarsi le nuvole delle criticità: il piano per il prossimo anno scolastico elaborato dall’amministrazione, infatti, prevede la mancata apertura della sezione primavera Monticelli, della sezione primavera Glicine e del micronido Porto Antico. A questo si aggiunge la riduzione di una sezione nelle scuole dell’infanzia Garbarino, Mimosa, Rodari e Tina Quaglia.

La notizia emerge da un report sindacale di Fp Cgil dell’incontro avvenuto giovedì scorso tra sindacato e amministrazione civica: un documento che in queste ore sta circolando nelle chat delle famiglie delle scuole interessate e che sta creando non poche preoccupazioni e malumori.

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