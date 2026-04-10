Bolzaneto, i rendering della nuova Cittadella della polizia: “Uno spazio di inclusione con i cittadini”

Genova. Una vera e propria Cittadella della polizia, in via di realizzazione negli spazi della Caserma Nino Bixio di Bolzaneto, quella sede a lungo identificata come uno luoghi simbolo delle violenze del G8 di Genova e che (anche) per questo, oltre che per la necessità di ottimizzare gli spazi e ridurre le spese, è destinata a cambiare volto. Lì avranno sede, oltre ai già presenti VI Reparto mobile di Genova e uffici di specialità dell’Upg, anche i servizi di polizia amministrava, vale a dire l’ufficio passaporti e l’ufficio immigrazione, oltre al Gabinetto regionale di Polizia scientifica, con i suoi laboratori.

“Una delocalizzazione che non è sinonimo di comodità, che discende da scelte demaniali, condivise, di contenimento della spesa pubblica, ripagate però da un deciso upgrade della qualità del servizio” ha spiegato la questora Silvia Burdese nel corso del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, mentre alle sue spalle scorrevano i rendering del progetto, che sarà ultimato a dicembre 2027.

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