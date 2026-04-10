Camogli: morto a Rapallo Guido Stella, noto promotore finanziario

E’ morto a Rapallo, dove abitava da anni, Guido stella, 80 anni, stimato promotore finanziario. A Camogli era particolarmente noto, figura sensibile al sociale e attento alla vita cittadina; era stato anche Priore della Confraternita dei Santi Prospero e Caterina. A dare l’annuncio del decesso, la moglie Thea Marciani ed i parenti tutti.

Il rosario verrà recitato sabato 11 alle 17.30 nella basilica dei santi Gervasio e Protasio a Rapallo. Il funerale sarà invece celebrato a Camogli, lunedì 13 alle 10.30 al santuario del Boschetto.

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