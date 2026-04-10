Casa di Comunità Cairo, Asl2: “L’organizzazione ha garantito la piena copertura del servizio a Pasqua e Pasquetta”

Cairo Montenotte. “Sì tratta di una ricostruzione parziale che non restituisce la reale organizzazione dei servizi. La centrale della continuità assistenziale è pienamente operativa e, come avviene anche in altre realtà sia regionali sia extraregionali, si avvale (e continuerà ad avvalersi) di personale appartenente alle professioni sanitarie per la gestione delle attività”. Con queste parole l’Asl2 savonese risponde all‘attacco di qualche giorno fa messo in campo dal consigliere del partito democratico Roberto Arboscello.

“Per quanto riguarda la Casa di Comunità di Cairo, l’organizzazione ha garantito la piena copertura del servizio: il medico presente ha gestito le attività interne, mentre il Punto di Primo Intervento assicurava la sostituzione in caso di uscite per visite domiciliari, e proprio questa integrazione rappresenta un valore aggiunto della nuova organizzazione dei servizi”, si legge nella nota.

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