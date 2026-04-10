Città metropolitana: Salis sarà l’antagonista della Meloni? Ipotesi che lei non esclude

Silvia Salis, sindaco di Genova, ma anche della Città metropolitana, ha ormai fama internazionale. Una sua intervista è apparsa sullo statunitense “Bloomberg”. Tra le ipotesi che da tempo si fanno strada in Italia: la candidatura alle elezioni politiche per battere Giorgia Meloni. Salis ha risposto di essere lusingata per l’attenzione che le viene dedicata in campo nazionale e ha aggiunto “Mentirei se dicessi che non prenderei neppure in considerazione una richiesta unitaria”. L’intervista non solo ha fatto il giro dei politici liguri, ma soprattutto romani.

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