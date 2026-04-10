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Economia

Edilizia, la Filca Cisl: “Con le grandi opere in Liguria 3.500 posti di lavoro, altrimenti torniamo alla crisi”

Edilizia, la Filca Cisl: “Con le grandi opere in Liguria 3.500 posti di lavoro, altrimenti torniamo alla crisi”

cantiere tunnel subportuale

Genova. Quattro grandi opere in Liguria, una per provincia, con un impatto di 3.550 posti di lavoro nel settore edile, 61mila ore di lavoro e una massa salari superiore ai 2,3 miliardi di euro. È quanto è emerso dal convegno della Filca Cisl Liguria organizzato a Palazzo San Giorgio a Genova davanti ad oltre 250 persone e numerosi relatori istituzionali per approfondire il futuro dell’edilizia ligure dopo gli investimenti del Pnrr.

“Come Filca Cisl Liguria siamo pronti a fare la nostra parte. Oggi, però, chiediamo alle istituzioni coraggio, responsabilità e visione – è l’appello di Andrea Tafaria, segretario della Filca Cisl Liguria -. Entro dicembre i lavori del Pnrr finiranno, la nostra paura è che si torni ai numeri della crisi economica, quando tantissime imprese hanno chiuso i battenti“.

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