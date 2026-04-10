Ghiglia della Fiom Cgil Savona: “La precarietà dei metalmeccanici non aiuta le criticità aziendali del territorio”

Savona. Rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici, la Fiom Cgil di Savona sottolinea come abbia “portato risultati positivi anche in termini di contrasto alla precarietà con l’introduzione di garanzie reali di stabilizzazione come il 20 per cento per usare le causali oltre i 12 mesi e i 48 mesi di missione per i lavoratori interinali, ma questo potrebbe non essere sufficiente”.

“Sono aperte criticità aziendali come Zendra Systems e Bitron coinvolte nella problematica più generale del comparto Automotive e bisogna ancora chiarire il merito delle realtà che possono avere una prospettiva come Alstom e Piaggio Baykar, non solo su intendimenti generici ma con segnali concreti. Senza lavoro di qualità e certezze occupazionali in ogni fabbrica e in ogni stabilimento, non sarà possibile ipotizzare un serio rilancio del comparto metalmeccanico del nostro territorio”, prosegue il segretario Cristiano Ghiglia.

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