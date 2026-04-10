Giornata del mare, il mondo delle imprese ha incontrano i giovani per un focus sui mestieri del mare

Contribuire alla conoscenza delle opportunità di lavoro sul territorio legate all’economia del mare: con questo obiettivo Confartigianato, Confindustria La Spezia e Cna, insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, hanno organizzato “Blue economy, un mare di mestieri”, incontro rivolto a studentesse e studenti spezzini. L’iniziativa, contributo alla Giornata del Mare, si è svolta questa mattina in Sala Marmori e ha visto la partecipazione anche di tre imprenditori (Guido Zannoni, co-founder di Superfici Scrl; Ettore Ardisson, Ceo di Human Drone Team Srl; Giulio Peoni, direttore impianti di Sepor Spa) che hanno raccontato la propria attività ispirando e incuriosendo i giovani. Gli studenti – di Cisita Formazione Superiore, Formimpresa Liguria e I.T.C.T. Fossati Da Passano – sono stati inoltre coinvolti in un game per testare le proprie competenze in materia di economia del mare: premiati, da parte delle associazioni, i più ferrati sui temi della giornata.

“La giornata del mare – ha ricordato Paolo Figoli, presidente di Confartigianato – rappresenta un momento fondamentale per il territorio, la nostra città e provincia sono fortemente legate a questo elemento e il tessuto imprenditoriale non può prescindere dalla sua presenza. Il mare, oltre a caratterizzarci, è una risorsa per le nostre imprese che hanno acquisito competenze e specializzazione proprio per lavorare in questo ambiente, dalla produzione alimentare alla nautica, comprendendo difesa, trasporti, tecnologia e subacquea. La Spezia e il suo golfo sono geograficamente, economicamente e storicamente improntate sulle attività marittime e della nautica. Lo sviluppo della Blue Economy è un’opportunità per tutti noi e come associazione e come imprese dobbiamo investire sulla consapevolezza e incoraggiare i giovani a scoprire i mestieri del mare, che sono numerosi, di valore e permettono di non abbandonare il nostro territorio”.

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