Giornata del mare, nella provincia spezzina un occupato su quattro opera nella blue economy

Questa mattina nella Sala Marmori della Camera di commercio, nell’ambito delle iniziative per la Giornata del Mare 2026, sono stati presentati i numeri del comparto con l’illustrazione del report curata da Olivia Zocco, responsabile del Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro dell’ente camerale, che si è soffermata anche sulla pluralità di competenze, tra cui le soft skills, che i giovani devono sviluppare per un approccio efficace al mondo del lavoro.

L’economia del mare si conferma un settore centrale per la provincia della Spezia, rappresentando nel 2023 il 17,4% dell’intera economia provinciale con un valore generato di oltre 1,3 miliardi di euro. Al termine del 2025 le imprese attive in questo comparto sono risultate 3.051, segnando un incremento dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Tale dinamica appare più favorevole rispetto alla tendenza regionale, che nello stesso periodo è rimasta sostanzialmente stabile.

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