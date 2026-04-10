Il porto di Andora ha celebrato la giornata del mare

Andora. Questa mattina, nel Porto Turistico di Andora è stata celebrata la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, evento nazionale promosso dalla Guardia Costiera, organizzato nell’approdo Andorese cura dell’A.M.A., Azienda Multiservizi del comune di Andora, con il coordinamento della Delegazione di Spiaggia Andora, il patrocinio del Comune e dell’Assonat e realizzato la collaborazione delle associazioni locali operanti nell’approdo turistico e sul territorio.

Le banchine si sono trasformate in grande laboratorio a cielo aperto dedicato agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Andora – Laigueglia, dalla Scuola dell’Infanzia alle classi della Primaria, della scuola di Stellanello, ma anche alla cittadinanza: famiglie, visitatori interessati ad avvicinarsi al mondo del mare attraverso esperienze concrete, qualificate e coinvolgenti. Grande l’entusiasmo e l’interesse dei bambini presenti.

» leggi tutto su www.ivg.it