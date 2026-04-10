Il presidente Fasi Davide Battistella all’udienza con Leone XIV insieme agli atleti di Milano Cortina

Il presidente della Federazione arrampicata sportiva italiana, lo spezzino Davide Battistella, è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel corso dell’udienza rivolta ai medagliati olimpici e paralimpici delle Olimpiadi di Milano Cortina. Un breve scambio di battute sullo sport arrampicata che in questo momento è in crescita esponenziale in tutta Italia. Insieme ad altri presidenti federali e ad altre alte cariche militari e dello Stato il pontefice si è trattenuto con gli atleti ringraziandoli per gli ottimi risultati ottenuti.

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