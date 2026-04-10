Inchiesta sui fondi ad Hamas, cosa cambia dopo le decisioni della Cassazione?

Genova. Lo scossone al nono piano di palazzo di Giustizia c’è stato, ma la sua portata è ancora tutta da valutare. Per questo a poco più di ventiquattrore dalla decisione della Cassazione di annullare con rinvio “per nuovo giudizio” al tribunale di Genova l’arresto di Mohammad Hannoun e degli altri indagati in carcere dal 27 dicembre perché accusati di essere finanziatori di Hamas, l’unico commento del procuratore Nicola Piacente è: “Rispettiamo le decisioni della Cassazione e attendiamo le motivazioni”.

Anche i pm Marco Zocco e Luca Monteverde, titolari della maxi inchiesta sul terrorismo durata oltre due anni e deflagrata il 27 dicembre, e a cui la Suprema Corte ha anche dichiarato inammissibili i ricorsi contro i due indagati scarcerati, non commentano e aspettano di capire quali e quanti tra gli elementi raccolti dall’accusa vengono o meno messi in dubbio dalla Cassazione. E soprattutto se e quale impatto avranno sul prosieguo dell’indagine, che vede tuttora in carcere il 64enne presidente dei Palestinesi d’Italia e altre tre persone.

L’unica certezza: inutilizzabili le ‘batterfield evidence’

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