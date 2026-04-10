Lavori sul nodo di Voltri: il 13 e 14 aprile modifiche alla circolazione ferroviaria tra Genova, Savona e Ventimiglia

Liguria. Lunedì 13 e martedì 14 aprile, nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00, sono programmate modifiche alla circolazione nel nodo di Genova e tra Genova e Savona/Ventimiglia, per consentire interventi infrastrutturali programmati a Genova Voltri.

Rete Ferroviaria Italiana, del Gruppo FS, a seguito delle modifiche rilevanti effettuate all’infrastruttura ferroviaria eseguirà lavori di completamento e di regolazione. Si tratta di lavorazioni da eseguire necessariamente quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente i circa 30 gradi, condizione che si verifica nelle ore diurne tra aprile e giugno, prima che si sviluppino i caldi estivi.

» leggi tutto su www.ivg.it