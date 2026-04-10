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Poste Italiane, nuovamente disponibile nella versione “Polis” l’ufficio postale di Altare

Poste Italiane, nuovamente disponibile nella versione “Polis” l’ufficio postale di Altare

Generico aprile 2026

Altare. L’ufficio postale di Altare ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando così a 54 le sedi postali ultimate, sulle 56 coinvolte, in provincia di Savona.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione in Località La Vera 7, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

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