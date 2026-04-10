Poste Italiane, nuovamente disponibile nella versione “Polis” l’ufficio postale di Altare

Altare. L’ufficio postale di Altare ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando così a 54 le sedi postali ultimate, sulle 56 coinvolte, in provincia di Savona.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione in Località La Vera 7, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

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