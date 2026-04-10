Recco: partono i lavaggi a caldo di portici e marciapiedi

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo

Iniziati i lavaggi a caldo con lucidatrice dei portici e dei marciapiedi, intervento straordinario che si aggiunge al programma dei lavaggi notturni già attivi da tempo sul territorio comunale. L’operazione rientra nel piano di cura e decoro urbano avviato dall’Amministrazione per migliorare la qualità degli spazi pubblici maggiormente frequentati. Le attività prevedono l’utilizzo di macchinari professionali in grado di rimuovere sporco, incrostazioni e residui difficili da trattare con le normali pulizie, restituendo cura alle superfici trattate.

“Con i lavaggi a caldo interveniamo in modo più profondo su portici e marciapiedi, affiancando il lavoro dei lavaggi notturni che già vengono portati a termine periodicamente. Si tratta un’operazione per mantenere puliti e decorosi gli spazi pubblici, soprattutto nelle zone più frequentate della città. Continueremo su questa strada per garantire una città sempre più ordinata” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

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