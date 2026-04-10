Sampdoria, Lombardo: “Contro il Pescara un altro playout. Battiamo il ferro finché è caldo”

Genova. “Una partita importante ma non decisiva. Sicuramente un altro play out come quello contro l’Empoli”. Con queste parole il tecnico della Sampdoria, Attilio Lombardo, definisce la gara di domani (sabato 11 aprile) contro il Pescara. Un crocevia fondamentale per la lotta salvezza da vincere come quello contro l’Empoli.

“Sicuramente la salvezza passa da Pescara – aggiunge il tecnico – qualsiasi cosa succeda comunque poi ci saranno altre 4 partite da giocare ma comunque è un match importante. E’ come se facessimo un mini torneo”.

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